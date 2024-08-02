Агент рф «полював» на склади з боєприпасами ЗСУ на Вінниччині

Агент рф «полював» на склади з боєприпасами ЗСУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n197897-agent-rf-poluvav-na-sklady-z-boieprypasamy-zsu-na-vinnychchyni.html

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Російський агент «полював» на склади з боєприпасами та озброєнням ЗСУ у Вінницькій області.

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного агента ФСБ росії, який шпигував за Силами оборони на Вінниччині. Найбільше зловмисника цікавили арсенали української армії. Також він розвідував пункти базування навчальних центрів ЗСУ та основні логістичні шляхи переправлення бойових засобів ураження на передову. Про це 2 серпня повідомив прес-центр СБ України.

Для збору інформації зловмисник регулярно об’їжджав місцевість та шукав відповідні локації, а також «втемну» випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Також він намагався потоваришувати з місцевими, які мають відношення до армії.

Зловмисник мав передати росіянам координати з цілями, а ворог вже планував завдати удару з повітря. Поплічником окупантів виявився місцевий 40-річний менеджер, ідейний прихильник кремлівського режиму. Віг сам вийшов на ФСБ через своїх родичів й почав співпрацювати з ними. Докази роботи на окупантів правоохоронці вже знайшли.

Затриманому вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Вінницькій області 17-річний одесит, який працював на ФСБ російської федерації, намагався підпалити адмінбудівлю ТЦК. Зловмисника затримали після того, як він кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату.