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Ракурс
В селе на Запорожье в результате обстрела рашистов пострадали четверо детей

В селе на Запорожье в результате обстрела рашистов пострадали четверо детей (ФОТО)

20 авг 2024, 20:01
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Війська росії обстріляли село Малокатеринівка на Запоріжжі, поранені четверо дітей.


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За даними національної поліції України, боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском — дитячим кафе. Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15, 17 років та дівчина 18-ти років, кажуть в поліції.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Источник: Ракурс


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