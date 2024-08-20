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В селе на Запорожье в результате обстрела рашистов пострадали четверо детей
В селе на Запорожье в результате обстрела рашистов пострадали четверо детей (ФОТО)https://racurs.ua/n198492-v-sele-na-zaporoje-v-rezultate-obstrela-rashistov-postradali-chetvero-detey-foto.htmlРакурс
Війська росії обстріляли село Малокатеринівка на Запоріжжі, поранені четверо дітей.
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За даними національної поліції України, боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском — дитячим кафе. Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15, 17 років та дівчина 18-ти років, кажуть в поліції.
Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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