В селе на Запорожье в результате обстрела рашистов пострадали четверо детей

https://racurs.ua/n198492-v-sele-na-zaporoje-v-rezultate-obstrela-rashistov-postradali-chetvero-detey-foto.html

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Війська росії обстріляли село Малокатеринівка на Запоріжжі, поранені четверо дітей.

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За даними національної поліції України, боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском — дитячим кафе. Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15, 17 років та дівчина 18-ти років, кажуть в поліції.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.