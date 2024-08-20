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У селі на Запоріжжі внаслідок обстрілу рашистів постраждало четверо дітей

У селі на Запоріжжі внаслідок обстрілу рашистів постраждало четверо дітей (ФОТО)

20 сер 2024, 20:01
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Війська росії обстріляли село Малокатеринівка на Запоріжжі, поранені четверо дітей.


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За даними національної поліції України, боєприпас влучив поруч з торговельним кіоском — дитячим кафе. Унаслідок влучання поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15, 17 років та дівчина 18-ти років, кажуть в поліції.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Джерело: Ракурс


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