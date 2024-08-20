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Ракурс
Украинские войска перешли в наступление в Запорожской области, — российский военкор

Украинские войска перешли в наступление в Запорожской области, — российский военкор

20 авг 2024, 22:28
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Українські війська перейшли в наступ у Запорізькій області.


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Про це повідомив увечері 20 серпня інформований російський воєнкор Романов.

Він пояснює це тим, що російські війська звідти перекинули на оборону Курська.

Лінія фронту там проходить між містами Гуляй-Поле і Пологи.

Офіційно в Генштабі чи в українських бригадах про наступ не повідомлялося.

Раніше Романов повідомляв про наступ ЗСУ у Курській області та підрив мостів через Сейм.

Источник: Ракурс


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