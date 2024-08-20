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Украинские войска перешли в наступление в Запорожской области, — российский военкор
Украинские войска перешли в наступление в Запорожской области, — российский военкорhttps://racurs.ua/n198496-ukrainskie-voyska-pereshli-v-nastuplenie-v-zaporojskoy-oblasti-rossiyskiy-voenkor.htmlРакурс
Українські війська перейшли в наступ у Запорізькій області.
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Про це повідомив увечері 20 серпня інформований російський воєнкор Романов.
Він пояснює це тим, що російські війська звідти перекинули на оборону Курська.
Лінія фронту там проходить між містами Гуляй-Поле і Пологи.
Офіційно в Генштабі чи в українських бригадах про наступ не повідомлялося.
Раніше Романов повідомляв про наступ ЗСУ у Курській області та підрив мостів через Сейм.
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