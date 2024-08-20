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Українські війська перейшли в наступ на Запоріжжі — російський воєнкор
Українські війська перейшли в наступ на Запоріжжі, — російський воєнкорhttps://racurs.ua/ua/n198496-ukrayinski-viyska-pereyshly-v-nastup-na-zaporijji-rosiyskyy-voienkor.htmlРакурс
Українські війська перейшли в наступ у Запорізькій області.
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Про це повідомив увечері 20 серпня інформований російський воєнкор Романов.
Він пояснює це тим, що російські війська звідти перекинули на оборону Курська.
Лінія фронту там проходить між містами Гуляй-Поле і Пологи.
Офіційно в Генштабі чи в українських бригадах про наступ не повідомлялося.
Раніше Романов повідомляв про наступ ЗСУ у Курській області та підрив мостів через Сейм.