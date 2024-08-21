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В Украине 22 августа не прогнозируют отключений электроэнергии, фото: ДТЭК
Отключения электроэнергии 22 августа не прогнозируются — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n198526-otklucheniya-elektroenergii-22-avgusta-ne-prognoziruutsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 22 серпня, не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.
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Про це повідомила прес-служба компанії.
Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується, — вказано в повідомленні.
Водночас в «Укренерго» закликають споживати електроенергію ощадливо і не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16.00 до 22.00.
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