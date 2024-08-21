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Ракурс
В Україні 22 серпня не прогнозують вимикань електроенергії, фото: ДТЕК

Відключення електроенергії 22 серпня не прогнозуються — Укренерго

21 сер 2024, 18:00
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В Україні завтра, 22 серпня, не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.


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Про це повідомила прес-служба компанії.

Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується, — вказано в повідомленні.

Водночас в «Укренерго» закликають споживати електроенергію ощадливо і не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16.00 до 22.00.

Джерело: Ракурс


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