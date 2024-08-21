В Україні 22 серпня не прогнозують вимикань електроенергії, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n198526-vidkluchennya-elektroenergiyi-22-serpnya-ne-prognozuutsya-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 22 серпня, не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Завтра, 22 серпня, застосування відключень не прогнозується, — вказано в повідомленні.

Водночас в «Укренерго» закликають споживати електроенергію ощадливо і не вмикати потужні електроприлади одночасно з 16.00 до 22.00.