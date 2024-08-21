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Во время спасения женщины, скриншот видео
На Харьковщине после артиллерийского удара из-под завалов спасли женщину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198530-na-harkovschine-posle-artilleriyskogo-udara-iz-pod-zavalov-spasli-jenschinu-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 серпня, завдали артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківського району.
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В результаті була зруйнована будівля сільської ради. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС витягли з-під завалів жінку 1968 р. н. Під завалами ще можуть перебувати люди. Роботи тривають, — зазначають у відомстві.
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