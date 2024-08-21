Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время спасения женщины, скриншот видео

На Харьковщине после артиллерийского удара из-под завалов спасли женщину (ВИДЕО)

21 авг 2024, 20:01
999

Російські загарбники сьогодні, 21 серпня, завдали артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківського району.


.

В результаті була зруйнована будівля сільської ради. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС витягли з-під завалів жінку 1968 р. н. Під завалами ще можуть перебувати люди. Роботи тривають, — зазначають у відомстві.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров