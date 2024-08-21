Во время спасения женщины, скриншот видео

https://racurs.ua/n198530-na-harkovschine-posle-artilleriyskogo-udara-iz-pod-zavalov-spasli-jenschinu-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 21 серпня, завдали артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківського району.

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В результаті була зруйнована будівля сільської ради. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.