Під час порятунку жінки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n198530-na-harkivschyni-pislya-artyleriyskogo-udaru-z-pid-zavaliv-vryatuvaly-jinku-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 серпня, завдали артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківського району.

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В результаті була зруйнована будівля сільської ради. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.