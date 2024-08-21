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Ракурс
Під час порятунку жінки, скріншот відео

На Харківщині після артилерійського удару з-під завалів врятували жінку (ВІДЕО)

21 сер 2024, 20:01
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Російські загарбники сьогодні, 21 серпня, завдали артилерійського удару по селищу Козача Лопань Харківського району.


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В результаті була зруйнована будівля сільської ради. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС витягли з-під завалів жінку 1968 р. н. Під завалами ще можуть перебувати люди. Роботи тривають, — зазначають у відомстві.

Джерело: Ракурс


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