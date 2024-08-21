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Ракурс
Рашисты готовят направленные на украинских беженцев информационные кампании, фото: «Детектор медиа»

россия пытается убедить украинских беженцев не возвращаться — ГУР

21 авг 2024, 22:58
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росія готує у країнах Європи нові пропагандистські операції, котрі спрямовані, зокрема, проти українських біженців. Мета росіян — переконати людей, які покинули країну через війну, не повертатися.


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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє прес-служба ГУР.

За словами Скібіцького, росія уже проводить відповідні заходи, наприклад, на території Італії, де використовує своїх пособників — так званих журналістів з української окупованої території, щоб виправдати геноцидну війну проти України.

Це презентації різних «художніх і документальних» книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей, — зазначив він.

Скібіцький наголосив, що росіяни дуже активно працюють із громадянами України, які виїхали до країн Європи через розпочату росією війну.

Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква — те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше — щоб ніколи не поверталися до нас, — пояснив він.

Источник: Ракурс


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