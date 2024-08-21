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Рашисти готують спрямовані на українських біженців інформаційні кампанії, фото: «Детектор медіа»
росія намагається переконати українських біженців не повертатися — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n198536-rosiya-namagaietsya-perekonaty-ukrayinskyh-bijenciv-ne-povertatysya-gur.htmlРакурс
росія готує у країнах Європи нові пропагандистські операції, котрі спрямовані, зокрема, проти українських біженців. Мета росіян — переконати людей, які покинули країну через війну, не повертатися.
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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє прес-служба ГУР.
За словами Скібіцького, росія уже проводить відповідні заходи, наприклад, на території Італії, де використовує своїх пособників — так званих журналістів з української окупованої території, щоб виправдати геноцидну війну проти України.
Це презентації різних «художніх і документальних» книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей, — зазначив він.
Скібіцький наголосив, що росіяни дуже активно працюють із громадянами України, які виїхали до країн Європи через розпочату росією війну.
Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква — те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше — щоб ніколи не поверталися до нас, — пояснив він.