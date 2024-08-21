Рашисти готують спрямовані на українських біженців інформаційні кампанії, фото: «Детектор медіа»

https://racurs.ua/ua/n198536-rosiya-namagaietsya-perekonaty-ukrayinskyh-bijenciv-ne-povertatysya-gur.html

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росія готує у країнах Європи нові пропагандистські операції, котрі спрямовані, зокрема, проти українських біженців. Мета росіян — переконати людей, які покинули країну через війну, не повертатися.

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Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляє прес-служба ГУР.

За словами Скібіцького, росія уже проводить відповідні заходи, наприклад, на території Італії, де використовує своїх пособників — так званих журналістів з української окупованої території, щоб виправдати геноцидну війну проти України.

Це презентації різних «художніх і документальних» книжок нібито про злочини України на території Донецької і Луганської областей, — зазначив він.

Скібіцький наголосив, що росіяни дуже активно працюють із громадянами України, які виїхали до країн Європи через розпочату росією війну.