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Боевую часть «Шахеда» обнаружили в Киевской области, фото: ГСЧС

Боевую часть «Шахеда» саперы обезвредили на Киевщине (ФОТО)

22 авг 2024, 09:59
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На Київщині у селі Пилиповичі сапери ДСНС вилучили бойову частину дрона-камікадзе типу Shahed-136.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Піротехнічна група отримала виклик. На місці фахівці вилучили небезпечний предмет й транспортували його для знищення, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх чіпати і слід повідомити про знахідку за номером 101.

Бойову частину «Шахеда» виявили на Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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