Боевую часть «Шахеда» обнаружили в Киевской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n198540-boevuu-chast-shaheda-sapery-obezvredili-na-kievschine-foto.html

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На Київщині у селі Пилиповичі сапери ДСНС вилучили бойову частину дрона-камікадзе типу Shahed-136.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Піротехнічна група отримала виклик. На місці фахівці вилучили небезпечний предмет й транспортували його для знищення, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх чіпати і слід повідомити про знахідку за номером 101.