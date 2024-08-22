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Боевую часть «Шахеда» обнаружили в Киевской области, фото: ГСЧС
Боевую часть «Шахеда» саперы обезвредили на Киевщине (ФОТО)https://racurs.ua/n198540-boevuu-chast-shaheda-sapery-obezvredili-na-kievschine-foto.htmlРакурс
На Київщині у селі Пилиповичі сапери ДСНС вилучили бойову частину дрона-камікадзе типу Shahed-136.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Піротехнічна група отримала виклик. На місці фахівці вилучили небезпечний предмет й транспортували його для знищення, — вказано в повідомленні.
У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх чіпати і слід повідомити про знахідку за номером 101.
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