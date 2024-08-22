Бойову частину «Шахеда» виявили на Київщині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198540-boyovu-chastynu-shaheda-sapery-zneshkodyly-na-kyyivschyni-foto.html

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На Київщині у селі Пилиповичі сапери ДСНС вилучили бойову частину дрона-камікадзе типу Shahed-136.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Піротехнічна група отримала виклик. На місці фахівці вилучили небезпечний предмет й транспортували його для знищення, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх чіпати і слід повідомити про знахідку за номером 101.