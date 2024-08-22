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Ракурс
Бойову частину «Шахеда» виявили на Київщині, фото: ДСНС

Бойову частину «Шахеда» сапери знешкодили на Київщині (ФОТО)

22 сер 2024, 09:59
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На Київщині у селі Пилиповичі сапери ДСНС вилучили бойову частину дрона-камікадзе типу Shahed-136.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Піротехнічна група отримала виклик. На місці фахівці вилучили небезпечний предмет й транспортували його для знищення, — вказано в повідомленні.

У ДСНС наголошують — у разі виявлення підозрілих предметів не можна їх чіпати і слід повідомити про знахідку за номером 101.

Бойову частину «Шахеда» виявили на Київщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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