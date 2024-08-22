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Ракурс
В Тернополе после российской ракетной атаки ухудшалось качество воздуха, фото: «Часопис»

Качество воздуха в Тернополе пришло в норму — ОВА

22 авг 2024, 10:42
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У Тернополі станом на ранок сьогоднішнього дня, 22 серпня, заміри, які проводилися в різних районах міста, показали, що якість повітря нормалізувалася.


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Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОВА.

Зранку 22 серпня працівники Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України проводили заміри якості повітря в різних районах Тернополя. Станом на 8.00 показники концентрації хлору та соляної кислоти в повітрі є нижчими норми, — вказано в повідомленні.

Загрози для життя та здоров’я тернополян немає, — додали в ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня внаслідок атаки російських безпілотників у Тернополі спалахнула пожежа — місто окутав густий чорний дим. Місцевих жителів закликали обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна в приміщеннях.

Источник: Ракурс


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