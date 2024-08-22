Из «Платформы при жизни» исключили нардепа Загороднего, проголосовавшего за запрет РПЦ

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Юрий Загородний, фото: Вадим Чуприна
Из «Платформы при жизни» исключили нардепа Загороднего, проголосовавшего за запрет РПЦhttps://racurs.ua/n198543-iz-platformy-pri-jizni-iskluchili-nardepa-zagorodnego-progolosovavshego-za-zapret-rpc.htmlРакурс
Народного депутата Юрія Загороднього виключили з «Платформи за життя та мир» через його нещодавнє голосування за заборону в Україні РПЦ.
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Про це сьогодні, 22 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Щойно депутата Юрія Загороднього виключили з опзж (нинішня платформа за життя та мир) через те, що проголосував за заборону рпц, — зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, за законопроект № 8371 «Про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з росією» 20 серпня проголосували 265 народних обранців. У «Платформа за життя та мир» лише Загородній підтримав цей законопроект.
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