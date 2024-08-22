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Ракурс
Юрій Загородній, фото: Вадим Чуприна

З «Платформи за життя» виключили нардепа Загороднього, який проголосував за заборону РПЦ

22 сер 2024, 11:11
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Народного депутата Юрія Загороднього виключили з «Платформи за життя та мир» через його нещодавнє голосування за заборону в Україні РПЦ.


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Про це сьогодні, 22 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Щойно депутата Юрія Загороднього виключили з опзж (нинішня платформа за життя та мир) через те, що проголосував за заборону рпц, — зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, за законопроект № 8371 «Про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з росією» 20 серпня проголосували 265 народних обранців. У «Платформа за життя та мир» лише Загородній підтримав цей законопроект.

Результати голосування «Платформи за життя та мир» за законопроект №8371 20 серпня, інфографіка: Верховна Рада

Джерело: Ракурс


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