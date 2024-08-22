Рада приняла евроинтеграционный законопроект об имплементации положений Таможенного кодекса ЕС

Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n198546-sovet-prinyal-evrointegracionnyy-zakonoproekt-ob-implementacii-polojeniy-tamojennogo-kodeksa-es.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 22 серпня, ухвалила в цілому євроінтеграційний законопроект № 10411 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу».

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За відповідне рішення проголосували 293 народні обранці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що він пропонує «з урахуванням найкращих європейських практик»:

запровадити нові терміни та привести чинну термінологію Кодексу у відповідність до термінології європейського законодавства, зокрема Регламенту № 952/2013;

запровадити концепцію митного представництва, аналогічну тій, що функціонує в країнах ЄС, визначивши загальні засади представництва, розділення видів представництва на пряме та непряме, розмежування відповідальності суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та митного представника;

удосконалити критерії надання авторизацій, як наслідок існуючої необхідності в усуненні неточностей формулювань після початку розгляду заяв про надання авторизації на застосування спрощень;

запровадити європейський підхід щодо узагальнення положень стосовно митних режимів.