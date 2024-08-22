Рада ухвалила євроінтеграційний законопроект про імплементацію положень Митного кодексу ЄС

Рада ухвалила євроінтеграційний законопроект про імплементацію положень Митного кодексу ЄСhttps://racurs.ua/ua/n198546-rada-uhvalyla-ievrointegraciynyy-zakonoproekt-pro-implementaciu-polojen-mytnogo-kodeksu-ies.htmlРакурс
Верховна Рада сьогодні, 22 серпня, ухвалила в цілому євроінтеграційний законопроект № 10411 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу».
За відповідне рішення проголосували 293 народні обранці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що він пропонує «з урахуванням найкращих європейських практик»:
- запровадити нові терміни та привести чинну термінологію Кодексу у відповідність до термінології європейського законодавства, зокрема Регламенту № 952/2013;
- запровадити концепцію митного представництва, аналогічну тій, що функціонує в країнах ЄС, визначивши загальні засади представництва, розділення видів представництва на пряме та непряме, розмежування відповідальності суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та митного представника;
- удосконалити критерії надання авторизацій, як наслідок існуючої необхідності в усуненні неточностей формулювань після початку розгляду заяв про надання авторизації на застосування спрощень;
- запровадити європейський підхід щодо узагальнення положень стосовно митних режимів.
Це ряд наших зобовʼязань по МВФ, Світовому банку та ЄС. Далі чекаємо голосування за 6490д (законопроект про внесення змін до Митного кодексу України щодо встановлення особливостей проходження служби в митних органах та проведення атестації посадових осіб митних органів — ред.) і буде виконаний маяк, — зазначив Железняк.