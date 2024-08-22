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Ракурс
Во время разминирования территории, скриншот видео

Разминирование саперами территории после кассетного обстрела показала ГПСУ (ВИДЕО)

22 авг 2024, 14:31
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Держприкордонслужба на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 22 серпня, опублікувала відео, котре показує, як сапер-прикордонник розміновує вкриту суббоєприпасами ділянку після касетного обстрілу.


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На Вовчанському напрямку сапери підрозділу «Скорпіон» бригади «Гарт» встановлюють інженерні загородження та розміновують місцевість, — зазначається в описі відео.

Прикордонник «Мангал», порівнюючи свою роботу на Харківщині та Донеччині, зазначає, що тут активність безпілотників противника вища. Тож у нього є лише 10 хвилин на встановлення міни або знешкодження ворожих боєприпасів, — додають у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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