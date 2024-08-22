Держприкордонслужба на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні, 22 серпня, опублікувала відео, котре показує, як сапер-прикордонник розміновує вкриту суббоєприпасами ділянку після касетного обстрілу.

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Прикордонник «Мангал», порівнюючи свою роботу на Харківщині та Донеччині, зазначає, що тут активність безпілотників противника вища. Тож у нього є лише 10 хвилин на встановлення міни або знешкодження ворожих боєприпасів, — додають у ДПСУ.