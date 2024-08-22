В Ростовской области началась «распродажа» нефтебаз после атаки украинских дронов

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Владельцы нефтебаз в Ростовской области рф пытаются продать свое имущество, фото: «ПепиШоп»
В Ростовской области началась «распродажа» нефтебаз после атаки украинских дроновhttps://racurs.ua/n198550-v-rostovskoy-oblasti-nachalas-rasprodaja-neftebaz-posle-ataki-ukrainskih-dronov.htmlРакурс
У Ростовській області рф на тлі успішної атаки українських дронів по Пролетарську, здійсненої в ніч на 18 серпня, власники нафтобаз вирішили позбутися підприємств — на продаж виставлено відразу кілька нафтобаз у різних районах регіону.
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Про це інформують російські ЗМІ.
Зокрема, повідомляється про такі випадки:
- одну нафтобазу виставили на продаж 20 серпня. Власник уточнив, що продає комплекс разом із земельною ділянкою, площа якої становить 16,7 тис. кв. м. У комплекс входять дві будівлі, кілька ємностей для палива та залізничний під’їзд;
- друга нафтобаза на продаж була виставлена трохи раніше. Її площа — 0,6 га;
- також на продаж виставлено ще два нафтопереробні заводи та непрацюючу нафтобазу.
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