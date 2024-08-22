Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Владельцы нефтебаз в Ростовской области рф пытаются продать свое имущество, фото: «ПепиШоп»

В Ростовской области началась «распродажа» нефтебаз после атаки украинских дронов

22 авг 2024, 15:00
999

У Ростовській області рф на тлі успішної атаки українських дронів по Пролетарську, здійсненої в ніч на 18 серпня, власники нафтобаз вирішили позбутися підприємств — на продаж виставлено відразу кілька нафтобаз у різних районах регіону.


.

Про це інформують російські ЗМІ.

Зокрема, повідомляється про такі випадки:

  • одну нафтобазу виставили на продаж 20 серпня. Власник уточнив, що продає комплекс разом із земельною ділянкою, площа якої становить 16,7 тис. кв. м. У комплекс входять дві будівлі, кілька ємностей для палива та залізничний під’їзд;
  • друга нафтобаза на продаж була виставлена ​​трохи раніше. Її площа — 0,6 га;
  • також на продаж виставлено ще два нафтопереробні заводи та непрацюючу нафтобазу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров