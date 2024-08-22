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Власники нафтобаз у Ростовській області рф намагаються продати своє майно, фото: «ПепіШоп»

У Ростовській області почався «розпродаж» нафтобаз після атаки українських дронів

22 сер 2024, 15:00
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У Ростовській області рф на тлі успішної атаки українських дронів по Пролетарську, здійсненої в ніч на 18 серпня, власники нафтобаз вирішили позбутися підприємств — на продаж виставлено відразу кілька нафтобаз у різних районах регіону.


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Про це інформують російські ЗМІ.

Зокрема, повідомляється про такі випадки:

  • одну нафтобазу виставили на продаж 20 серпня. Власник уточнив, що продає комплекс разом із земельною ділянкою, площа якої становить 16,7 тис. кв. м. У комплекс входять дві будівлі, кілька ємностей для палива та залізничний під’їзд;
  • друга нафтобаза на продаж була виставлена ​​трохи раніше. Її площа — 0,6 га;
  • також на продаж виставлено ще два нафтопереробні заводи та непрацюючу нафтобазу.

Джерело: Ракурс


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