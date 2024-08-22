У Ростовській області почався «розпродаж» нафтобаз після атаки українських дронів

Власники нафтобаз у Ростовській області рф намагаються продати своє майно, фото: «ПепіШоп»

https://racurs.ua/ua/n198550-u-rostovskiy-oblasti-pochavsya-rozprodaj-naftobaz-pislya-ataky-ukrayinskyh-droniv.html

Ракурс

У Ростовській області рф на тлі успішної атаки українських дронів по Пролетарську, здійсненої в ніч на 18 серпня, власники нафтобаз вирішили позбутися підприємств — на продаж виставлено відразу кілька нафтобаз у різних районах регіону.

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Про це інформують російські ЗМІ.

Зокрема, повідомляється про такі випадки: