Рашисты совершили очередную ночную воздушную атаку по Украине, фото: «Силы обороны юга Украины»

https://racurs.ua/n198568-14-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-23-avgusta-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 серпня, здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог застосував:

дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23, запущені із Воронезької області;

16 ударних безпілотників типу «Шахед» (райони пусків — російські Єйськ та Курськ).

Протиповітряна оборона України працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.