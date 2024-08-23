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Рашисты совершили очередную ночную воздушную атаку по Украине, фото: «Силы обороны юга Украины»
14 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 23 августа (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n198568-14-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-23-avgusta-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 серпня, здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ворог застосував:
- дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23, запущені із Воронезької області;
- 16 ударних безпілотників типу «Шахед» (райони пусків — російські Єйськ та Курськ).
Протиповітряна оборона України працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 14 «шахедів». Ще два — локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила, — розповів Олещук.
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