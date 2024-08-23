Рашисти здійснили чергову нічну повітряну атаку по Україні, фото: «Сили оборони півдня України»

https://racurs.ua/ua/n198568-14-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-23-serpnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 серпня, здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог застосував:

дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23, запущені із Воронезької області;

16 ударних безпілотників типу «Шахед» (райони пусків — російські Єйськ та Курськ).

Протиповітряна оборона України працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.