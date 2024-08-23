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Ракурс
Российских срочников заставляют соглашаться на «командировку»

Российское командование давит на срочников для отправки их на войну (ФОТО)

23 авг 2024, 14:26
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Попри обіцянки російського диктатора владіміра путіна не відправляти строковиків на війну, російське військове командування тисне на строковиків, щоб ті погоджувались їхати у відрядження в «зону сво» й готує їх подальшу мобілізацію.


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Відповідні документи однієї з російських військових частин, в якій проходять служби строковики, сьогодні, 23 серпня, на своєму сайті опублікував Центр національного спротиву.

Зазначається, що керівництво цієї частини проводило анкетування особового складу, де зокрема питало чи погоджуються ті у відрядження до Криму.

Ті, хто відповідав, що не погоджувались мали писати рапорти, але вже через день усі вони переписали рапорт й «добровільно» «погодились» їхати в Крим, міняти тих, хто вирушили на фронт, — зазначають у ЦНС.

Також є й мобілізовані з тимчасово окупованих територій, які «добровільно» погодились їхати у відрядження.

У ЦНС наголошують, що наразі російське військово-політичне командування готує законодавчу базу щодо мобілізації строковиків.

У кремлі вважають, що таким чином їм вдасться уникнути соціального обурення через війну всередині країни, — зазначають у ЦНС.

Источник: Ракурс


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