Російських строковиків змушують погоджуватися на «відрядження»

https://racurs.ua/ua/n198578-rosiyske-komanduvannya-tysne-na-strokovykiv-dlya-vidpravky-yih-na-viynu-foto.html

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Попри обіцянки російського диктатора владіміра путіна не відправляти строковиків на війну, російське військове командування тисне на строковиків, щоб ті погоджувались їхати у відрядження в «зону сво» й готує їх подальшу мобілізацію.

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Відповідні документи однієї з російських військових частин, в якій проходять служби строковики, сьогодні, 23 серпня, на своєму сайті опублікував Центр національного спротиву.

Зазначається, що керівництво цієї частини проводило анкетування особового складу, де зокрема питало чи погоджуються ті у відрядження до Криму.

Ті, хто відповідав, що не погоджувались мали писати рапорти, але вже через день усі вони переписали рапорт й «добровільно» «погодились» їхати в Крим, міняти тих, хто вирушили на фронт, — зазначають у ЦНС.

Також є й мобілізовані з тимчасово окупованих територій, які «добровільно» погодились їхати у відрядження.

У ЦНС наголошують, що наразі російське військово-політичне командування готує законодавчу базу щодо мобілізації строковиків.