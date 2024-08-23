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Ракурс
ВСУ вытесняют россиян из Харьковской области. Фото: Генштаб

ВСУ вытесняют оккупантов из Харьковской области — Зеленский

23 авг 2024, 21:50
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Сили оборони України поступово витісняють російських окупантів з Харківської області.


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Президент України Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським бої у Харківській області. Захисники просуваються вперед, у регіоні тривають бої. Про це глава української держави заявив у вечірньому відеозверненні.

Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить всю нашу Україну, — наголосив він.

Нагадаємо, 22 серпня Третя окрема штурмова бригада Сухопутних військ ЗСУ оголосила, що провела контратакувальну операцію на території Харківщини й просунулася углиб фронту. Унаслідок цього військовим вдалося взяти під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунутися углиб фронту на майже 2 кв. км.

Источник: Ракурс


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