Третя штурмова бригада пішла в наступ на Харківщині. Фото: 3 ОШБр

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Третя штурмова бригада ЗСУ почала наступ у Харківській області.

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Третя окрема штурмова бригада Сухопутних військ ЗСУ оголосила, що провела контратакувальну операцію на території Харківщини й просунулася углиб фронту. Про це 22 серпня прес-служба 3 ОШБр повідомила в Telegram.

Унаслідок контратаки військовим вдалося взяти під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км.

Зазначається, що співвідношення сил на полі бою становить 2,5 до 1 на користь росіян, також є «ворожі сили підтримки».

Командир бригади полковник Андрій Білецький заявив, що головна задача операції була збити наступальний потенціал 20-ї армії Збройних сил росії. На даний час ця задача виконана.

У 3-й ОШБр наголосили, що за чотири дні у живій силі окупанти втратили 300 солдатів, а значну кількість техніки й озброєння українці розбили або уразили.

У заяві також йдеться, що штурмові дії відвели удар росіян з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту в смугах сусідніх бригад.

Зараз загарбники посилюють застосування авіації, реактивних систем залпового вогню і далекобійної артилерії. Противник намагається повернути втрачене, однак Третя штурмова запевнила, що «тримає рубежі».

Нагадаємо, днями російські воєнкори заявили, що українські війська перейшли в наступ у Запорізькій області. Офіційно в Генштабі чи в українських бригадах про наступ не повідомлялося.