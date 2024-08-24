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Подробности нового пакета помощи США Украине раскрыли в Пентагоне. Фото:
Пентагон раскрыл содержимое нового пакета помощи США Украинеhttps://racurs.ua/n198600-pentagon-raskryl-soderjimoe-novogo-paketa-pomoschi-ssha.htmlРакурс
Деталі нового пакета допомоги США Україні розкрили в Пентагоні.
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Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про 64-й транш допомоги вартістю 125 млн дол. Білий дім надасть його із запасів американського оборонного відомства. ЗСУ передадуть засоби ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння. Про це повідомила прес-служба Пентагону.
У новому пакеті містяться:
- обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
- ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
- боєприпаси до стрілецької зброї;
- медичне обладнання;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
У той час, як Україна готується святкувати свій День незалежності 24 серпня — через понад два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Кремля — Сполучені Штати і міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу і партнерів залишаються відданими підтримці відважних захисників України, які продовжують боротися проти російської агресії, — наголосили в Міноборони США.
Нагадаємо, 23 серпня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським й оголосив про нову військову допомогу.
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