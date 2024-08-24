Деталі нового пакета допомоги США Україні розкрили в Пентагоні.

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Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про 64-й транш допомоги вартістю 125 млн дол. Білий дім надасть його із запасів американського оборонного відомства. ЗСУ передадуть засоби ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння. Про це повідомила прес-служба Пентагону.

У новому пакеті містяться:

У той час, як Україна готується святкувати свій День незалежності 24 серпня — через понад два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Кремля — Сполучені Штати і міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу і партнерів залишаються відданими підтримці відважних захисників України, які продовжують боротися проти російської агресії, — наголосили в Міноборони США.