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Деталі нового пакета допомоги США Україні розкрили в Пентагоні. Фото:

Пентагон розкрив вміст нового пакета допомоги США Україні

24 сер 2024, 08:49
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Деталі нового пакета допомоги США Україні розкрили в Пентагоні.


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Напередодні Дня Незалежності України Міністерство оборони США оголосило про 64-й транш допомоги вартістю 125 млн дол. Білий дім надасть його із запасів американського оборонного відомства. ЗСУ передадуть засоби ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкові озброєння. Про це повідомила прес-служба Пентагону.

У новому пакеті містяться:

  • обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • медичне обладнання;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

У той час, як Україна готується святкувати свій День незалежності 24 серпня — через понад два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення Кремля — Сполучені Штати і міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу і партнерів залишаються відданими підтримці відважних захисників України, які продовжують боротися проти російської агресії, — наголосили в Міноборони США.

Нагадаємо, 23 серпня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським й оголосив про нову військову допомогу.

Джерело: Ракурс


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