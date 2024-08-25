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Ракурс
Момент удара по рашистам, скриншот видео

На Волчанском направлении дроны пограничников поразили рашистов в лесополосах (ВИДЕО)

25 авг 2024, 16:55
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Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» нещодавно вразили живу силу та техніку противника на Вовчанському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 25 серпня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

За одними координатами відпрацював дрон-бомбер, а по інших об'єктах завдали удару дрони-камікадзе, — вказано в описі відео. — У лісосмугах було виявлено та уражено загарбників — декілька місць зосередження піхоти та автомобіль знищені.

Источник: Ракурс


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