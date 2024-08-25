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Момент удара по рашистам, скриншот видео
На Волчанском направлении дроны пограничников поразили рашистов в лесополосах (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198646-na-volchanskom-napravlenii-drony-pogranichnikov-porazili-rashistov-v-lesopolosah-video.htmlРакурс
Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» нещодавно вразили живу силу та техніку противника на Вовчанському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 25 серпня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
За одними координатами відпрацював дрон-бомбер, а по інших об'єктах завдали удару дрони-камікадзе, — вказано в описі відео. — У лісосмугах було виявлено та уражено загарбників — декілька місць зосередження піхоти та автомобіль знищені.
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