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Ракурс
Момент удару по рашистах, скріншот відео

На Вовчанському напрямку дрони прикордонників вразили рашистів у лісосмугах (ВІДЕО)

25 сер 2024, 16:55
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Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» нещодавно вразили живу силу та техніку противника на Вовчанському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 25 серпня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

За одними координатами відпрацював дрон-бомбер, а по інших об'єктах завдали удару дрони-камікадзе, — вказано в описі відео. — У лісосмугах було виявлено та уражено загарбників — декілька місць зосередження піхоти та автомобіль знищені.

Джерело: Ракурс


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