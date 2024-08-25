Розвідувально-ударні групи БПЛА прикордонної бригади «Гарт» нещодавно вразили живу силу та техніку противника на Вовчанському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 25 серпня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

За одними координатами відпрацював дрон-бомбер, а по інших об'єктах завдали удару дрони-камікадзе, — вказано в описі відео. — У лісосмугах було виявлено та уражено загарбників — декілька місць зосередження піхоти та автомобіль знищені.