Еще один способ паспортизации жителей ВОТ придумали рашисты

Рашисты придумали новый способ принуждения к паспортизации жителей ВОТ, фото: Myslo

https://racurs.ua/n198649-esche-odin-sposob-pasportizacii-jiteley-vot-pridumali-rashisty.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники вигадали новий спосіб паспортизації місцевих жителів.

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Напередодні початку навчального року росіяни організували видачу шкільної форми — проте при отриманні батьки мають надати паспортні дані, й обов’язковою умовою є наявність паспорта рф. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.