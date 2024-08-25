Ще один спосіб паспортизації жителів ТОТ вигадали рашисти

Рашисти вигадали новий спосіб примушення до паспортизації жителів ТОТ, фото: Myslo

https://racurs.ua/ua/n198649-sche-odyn-sposib-pasportyzaciyi-jyteliv-tot-vygadaly-rashysty.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники вигадали новий спосіб паспортизації місцевих жителів.

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Напередодні початку навчального року росіяни організували видачу шкільної форми — проте при отриманні батьки мають надати паспортні дані, й обов’язковою умовою є наявність паспорта рф. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.