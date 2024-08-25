Ще один спосіб паспортизації жителів ТОТ вигадали рашисти

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Рашисти вигадали новий спосіб примушення до паспортизації жителів ТОТ, фото: Myslo
Ще один спосіб паспортизації жителів ТОТ вигадали рашистиhttps://racurs.ua/ua/n198649-sche-odyn-sposib-pasportyzaciyi-jyteliv-tot-vygadaly-rashysty.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники вигадали новий спосіб паспортизації місцевих жителів.
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Напередодні початку навчального року росіяни організували видачу шкільної форми — проте при отриманні батьки мають надати паспортні дані, й обов’язковою умовою є наявність паспорта рф. Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Таким чином окупанти вкотре використовують складну гуманітарну ситуацію в регіоні для розв’язання своїх проблем й фактично шантажують місцеве населення аби змусити отримати червону макулатуру, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про дотичних до цього процесу колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.
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