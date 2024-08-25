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В Украине 26 августа не планируют отключать электроэнергию, фото:
Отключать электроэнергию 26 августа не планируют — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n198650-otkluchat-elektroenergiu-26-avgusta-ne-planiruut-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні на завтра, 26 серпня, відключення електроенергії не плануються.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
У компанії закликають українців:
- користуватися потужними електроприладами у денні години — з 10.00 до 16.00;
- споживати електроенергію ощадливо з 18.00 до 23.00.
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