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В Україні 26 серпня не планують відключати електроенергію, фото:

Відключати електроенергію 26 серпня не планують — Укренерго

25 сер 2024, 18:57
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В Україні на завтра, 26 серпня, відключення електроенергії не плануються.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

У компанії закликають українців:

  • користуватися потужними електроприладами у денні години — з 10.00 до 16.00;
  • споживати електроенергію ощадливо з 18.00 до 23.00.

Джерело: Ракурс


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