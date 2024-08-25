Реакция российских соцсетей на задержание во Франции 24 августа Павла Дурова, скриншот: социальные сети

https://racurs.ua/n198655-posle-zaderjaniya-durova-rossiyskie-vlasti-prikazali-chinovnikam-udalit-perepisku-v-telegram-smi.html

Ракурс

Російська влада доручила чиновникам і деяким великим бізнесменам видалити службові листування в інтернет-месенджері Telegram після того, як у Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова.

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Про це з посиланням на власні джерела повідомив Telegram-канал Baza, близький до російських силових структур.

За словами джерел видання, таке доручення отримали співробітники деяких силових відомств, адміністрації президента та уряду рф, а також високопосадовці міноборони рф. Водночас деякі чиновники, до яких звернулося видання, повідомили, що їх не просили видаляти листування у Telegram. Співрозмовники видання додали, що очікують на такі вказівки у найближчі робочі дні 26−27 серпня.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян сьогодні у своєму Telegram-каналі вже написала, що «всі, хто звик користуватися возом для чутливих розмов/переписок, мають прямо зараз ці листування видалити і більше так не робити».

Радник комітету держдуми рф з економічної політики, промисловості та інноваційного розвитку Олексій Рогозін, який є сином соратника російського диктатора володимира путіна дмитра рогозіна, у своєму Telegram-каналі вже просуває ідею можливого блокування Telegram у рф через «загрози безпеки листування всередині росії».