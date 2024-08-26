Сложная ситуация в украинской энергетике. Фото:

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Масований російський удар по енергооб'єктах в Україні прокоментувала влада.

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Сьогодні вранці під прицілом ворога знову була енергетика, бо Москва не залишає планів позбавити українців світла. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Ремонтні бригади вже працюють над їх ліквідацією. Про це міністр енергетики Герман Галущенко 26 серпня повідомив у Facebook.

Посадовець додав, що оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

У Київській міській військовій адміністрації тим часом поінформували, що у зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою «Укренерго» щодо введення екстрених відключення світла, в столиці розгорнуть Пункти Незламності. Столична влада запевняє, що енергетики працюють аби повернути світло.

А Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в регіоні є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Постраждала одна особа, пошкоджено приватні будинки. В області запровадили екстрені відключення світла.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали масованого ракетного та дронового удару по Україні. У Луцьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Полтавській області п’ятеро поранених внаслідок влучання у промисловий об'єкт. У Рівному удар прийшовся по об'єкту енергетики.