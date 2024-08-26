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Російська атака знеструмила низку об'єктів «Укрзалізниці». Фото:

Російська атака знеструмила низку об'єктів «Укрзалізниці» в різних областях

26 сер 2024, 09:50
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Низка об'єктів «Укрзалізниці» в різних областях знеструмлені через російську повітряну атаку.


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У зв’язку з масштабною атакою росії та відключеннями електрики в регіонах Укрзалізниця вивела резервні тепловози. Однак всі поїзди далекого сполучення продовжать рух. Про це 26 серпня повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Приміський рух електропоїздами наразі теж має затримки, енергетики вже працюють на місцях. City Express у Києві та Дніпрі — за графіком, — наголосили в компанії.

Зафіксовано приліт й у Рівному. В обласній військовій адміністрації поінформували, що удар в місто прийшовся по одному із енергетичних обʼєктів. Деталей вибуху влада розкривати не стала.

У Житомирі через російську атаку відсутнє світло та призупинено водопостачання.

Також були атакувані енергетичні об'єкти на Львівщині. В ОВА заявили, що у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.

На Дніпропетровщині та у Запорізькій області через російську атаку по одному загиблому. У Харкові влучання прийшлося по відкритій території, без жертв.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетно дронової атаки сьогодні вранці у низці регіонів фіксуються перебої зі світлом. Також запроваджуються графіки аварійних відключень світла. У ДТЕК заявляють, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь — не діють.

Джерело: Ракурс


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