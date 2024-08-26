Повітряна тривога в Україні.

https://racurs.ua/ua/n198659-rf-atakuvala-ukrayinu-raketamy-ta-dronamy-zaprovadjuutsya-ekstreni-vidkluchennya-svitla.html

Ракурс

Масовану ракетну та дронову атаку влаштували російські загарбники вранці 26 серпня.

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Для завдання ударів з повітря ворог задіяв стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22МЗ, БпЛА типу «Шахед», крилаті ракети типу «Калібр» з моря та балістичне озброєння. Про загрозу попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Вибухи внаслідок ракетних ударів зафіксували у Харкові, Кривому Розі, Кропивницькому, Дніпрі, Хмельницькому, Луцьку, Львівщині і на Вінниччині.

У низці регіонів перебої зі світлом. Також запроваджуються графіки аварійних відключень світла. У ДТЕК заявляють, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь — не діють.

Про проблеми з електроенергією повідомляється у Києві та області, Кривому Розі, в Рівному та на Миколаївщині.

Крім того, відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах Києва. Це пов’язано зі знеструмленням об'єктів водоканалу через відключення електропостачання.

Польща підняла у повітря бойову авіацію через російську атаку по Україні. Українців влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, вночі 26 серпня російська армія поцілила по промисловому об'єкту на Полтавщині. Місцева влада заявила про п’ятьох постраждалих, але не розкрила деталей обстрілу.