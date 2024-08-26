Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Медиа посчитали цену атаки 26 августа по Украине для экономики россии

Медиа посчитали цену атаки 26 августа по Украине для экономики россии

26 авг 2024, 20:54
999

Наймасованіша повітряна атака на Україну коштувала агресору близько 1,26 млрд доларів.


.

«Економічна правда» порахувала витрати московитів.

БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від $49 тисяч (власне виробництво) до $290 тисяч (імпорт з Ірану).

За середньої ціни, яка планувалась для імпорту з Ірану — $193 тисячі — тільки на «Шахеди» росія витратила 21,3 млн доларів.

Ціна аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал» складає $10 мільйонів, загальна сума випущених ракет — 30 млн.

Вартість ракети Х-22 — 1 млн доларів, тобто загальна сума за випущені ракети становить $3 мільйони.

Ракета Х-101 коштує $13 млн за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 1 млрд доларів.

За інформацією Defence Express, вартість однієї ракети «Калібр» — 6,5 млн доларів, отже загальна сума витрат на цю ракету становила $182 млн.

Ракети Х-59/Х-69 вартують по $0,5 млн за одиницю, таким чином загальна сума випущених ракет цього типу складає 5 млн доларів.

Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати $3 млн, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 18 млн доларів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров