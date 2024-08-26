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Ракурс
Медіа порахували ціну атаки 26 серпня по Україні для економіки росії

Медіа порахували ціну атаки 26 серпня по Україні для економіки росії

26 сер 2024, 20:54
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Наймасованіша повітряна атака на Україну коштувала агресору близько 1,26 млрд доларів.


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«Економічна правда» порахувала витрати московитів.

БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від $49 тисяч (власне виробництво) до $290 тисяч (імпорт з Ірану).

За середньої ціни, яка планувалась для імпорту з Ірану — $193 тисячі — тільки на «Шахеди» росія витратила 21,3 млн доларів.

Ціна аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал» складає $10 мільйонів, загальна сума випущених ракет — 30 млн.

Вартість ракети Х-22 — 1 млн доларів, тобто загальна сума за випущені ракети становить $3 мільйони.

Ракета Х-101 коштує $13 млн за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 1 млрд доларів.

За інформацією Defence Express, вартість однієї ракети «Калібр» — 6,5 млн доларів, отже загальна сума витрат на цю ракету становила $182 млн.

Ракети Х-59/Х-69 вартують по $0,5 млн за одиницю, таким чином загальна сума випущених ракет цього типу складає 5 млн доларів.

Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати $3 млн, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 18 млн доларів.

Джерело: Ракурс


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