Медіа порахували ціну атаки 26 серпня по Україні для економіки росії

Медіа порахували ціну атаки 26 серпня по Україні для економіки росіїhttps://racurs.ua/ua/n198685-media-porahuvaly-cinu-ataky-26-serpnya-po-ukrayini-dlya-ekonomiky-rosiyi.htmlРакурс
Наймасованіша повітряна атака на Україну коштувала агресору близько 1,26 млрд доларів.
«Економічна правда» порахувала витрати московитів.
БПЛА Shahed-136/131 може коштувати від $49 тисяч (власне виробництво) до $290 тисяч (імпорт з Ірану).
За середньої ціни, яка планувалась для імпорту з Ірану — $193 тисячі — тільки на «Шахеди» росія витратила 21,3 млн доларів.
Ціна аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал» складає $10 мільйонів, загальна сума випущених ракет — 30 млн.
Вартість ракети Х-22 — 1 млн доларів, тобто загальна сума за випущені ракети становить $3 мільйони.
Ракета Х-101 коштує $13 млн за одиницю, загальна сума випущених ракет цього типу складає 1 млрд доларів.
За інформацією Defence Express, вартість однієї ракети «Калібр» — 6,5 млн доларів, отже загальна сума витрат на цю ракету становила $182 млн.
Ракети Х-59/Х-69 вартують по $0,5 млн за одиницю, таким чином загальна сума випущених ракет цього типу складає 5 млн доларів.
Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати $3 млн, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 18 млн доларів.