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Могут быть и F-16 - Зеленский обсудил с Сырским ответ на массированный удар россии по Украине

Могут быть и F-16 — Зеленский обсудил с Сырским ответ на массированный удар россии по Украине

26 авг 2024, 21:04
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив з головнокомандувачем Олександром Сирським відповідь на масований удар росії по Україні.


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За його словами, мова йде і щодо застосування винищувачів F-16, і щодо операції в Курській області.

Продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду, — сказав він під час традиційного вечірнього відеозвернення до українців.

У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали найбільшого за час повномасштабного вторгнення комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

Російські виродки били по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, повідомив командувач ПС Микола Олещук.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА.

Источник: Ракурс


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