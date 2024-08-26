Можуть бути й F-16 - Зеленський обговорив з Сирським відповідь на масований удар росії по Україні

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив з головнокомандувачем Олександром Сирським відповідь на масований удар росії по Україні.

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За його словами, мова йде і щодо застосування винищувачів F-16, і щодо операції в Курській області.

Продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є чергове поповнення обмінного фонду, — сказав він під час традиційного вечірнього відеозвернення до українців.

У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали найбільшого за час повномасштабного вторгнення комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

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Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА.