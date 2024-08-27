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В Украине продолжаются отключения электроэнергии
Две очереди отключений электроэнергии будут действовать в Украине 28 августа — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n198717-dve-ocheredi-otklucheniy-elektroenergii-budut-deystvovat-v-ukraine-28-avgusta-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 28 серпня, діятимуть дві черги відключень електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень, — зазначають у компанії. — Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно.
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