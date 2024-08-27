Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжаются отключения электроэнергии

Две очереди отключений электроэнергии будут действовать в Украине 28 августа — Укрэнерго

27 авг 2024, 18:23
999

В Україні завтра, 28 серпня, діятимуть дві черги відключень електроенергії.


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень, — зазначають у компанії. — Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров