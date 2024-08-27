Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: ДТЭК
В Киеве и четырех областях ввели экстренные отключения — ДТЭКhttps://racurs.ua/n198712-v-kieve-i-chetyreh-oblastyah-vveli-ekstrennye-otklucheniya-dtek.htmlРакурс
У Києві та Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення електроенергії.
.
Про це сьогодні, 27 серпня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.
Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі, — наголошують у компанії. — Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Нагадаємо, вчора, 26 серпня, рашисті здійснили масовану повітряну атаку по енергосистемі України. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, росіяни вперше атакували українські розподільчі підстанції касетними боєприпасами.
Загрузка...