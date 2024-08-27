В Україні тривають відключення електроенергії, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n198712-u-kyievi-ta-chotyroh-oblastyah-zaprovadyly-ekstreni-vidkluchennya-dtek.html

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У Києві та Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

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Про це сьогодні, 27 серпня, вдень повідомила прес-служба ДТЕК.

Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі, — наголошують у компанії. — Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо, вчора, 26 серпня, рашисті здійснили масовану повітряну атаку по енергосистемі України. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, росіяни вперше атакували українські розподільчі підстанції касетними боєприпасами.