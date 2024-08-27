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Ракурс
В Україні продовжуються відключення електроенергії

Дві черги відключень електроенергії діятимуть в Україні 28 серпня — Укренерго

27 сер 2024, 18:23
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В Україні завтра, 28 серпня, діятимуть дві черги відключень електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень, — зазначають у компанії. — Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно.

Джерело: Ракурс


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