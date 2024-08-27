В Україні завтра, 28 серпня, діятимуть дві черги відключень електроенергії.

.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень, — зазначають у компанії. — Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно.