Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні продовжуються відключення електроенергії
Дві черги відключень електроенергії діятимуть в Україні 28 серпня — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n198717-dvi-chergy-vidkluchen-elektroenergiyi-diyatymut-v-ukrayini-28-serpnya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 28 серпня, діятимуть дві черги відключень електроенергії.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень, — зазначають у компанії. — Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...