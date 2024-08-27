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Брюссель передал помощь столичным медикам и спасателям, фото: Виталий Кличко
3000 бронежилетов для медиков и спасателей передало Киеву город-побратим Брюссель (ФОТО)https://racurs.ua/n198719-3000-bronejiletov-dlya-medikov-i-spasateley-peredalo-kievu-gorod-pobratim-brussel-foto.htmlРакурс
Київ сьогодні, 27 серпня, отримав як благодійну допомогу 3 тис. бронежилетів невійськового призначення від мерії свого міста-побратима Брюсселя та Брюссельської лікарні Сен-Пьєр.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Бронежилети захищатимуть столичних медиків та працівників екстрених, комунальних служб під час надання ними допомоги постраждалим від російських атак, під час ліквідації наслідків обстрілів, — зазначив Кличко.
Бронежилети передала передали керівниця відділу економічних та міжнародних зв’язків мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт та Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Люк Якобс.
Ми вдячні Брюсселю та його меру Філіпу Клозу, який постійно підтримує і допомагає Києву та Україні. Партнерство наших міст, що розпочалося з травня 2022 року, вже принесло багато користі. Брюссель допомагає в оснащенні київських медзакладів, стажуванні медиків. Передав за час повномасштабної війни нашому місту гуманітарну допомогу, обладнання, спецавто, — наголосив Кличко.
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