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Брюссель передал помощь столичным медикам и спасателям, фото: Виталий Кличко

3000 бронежилетов для медиков и спасателей передало Киеву город-побратим Брюссель (ФОТО)

27 авг 2024, 19:47
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Київ сьогодні, 27 серпня, отримав як благодійну допомогу 3 тис. бронежилетів невійськового призначення від мерії свого міста-побратима Брюсселя та Брюссельської лікарні Сен-Пьєр.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Бронежилети захищатимуть столичних медиків та працівників екстрених, комунальних служб під час надання ними допомоги постраждалим від російських атак, під час ліквідації наслідків обстрілів, — зазначив Кличко.

Бронежилети передала передали керівниця відділу економічних та міжнародних зв’язків мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт та Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Люк Якобс.

Ми вдячні Брюсселю та його меру Філіпу Клозу, який постійно підтримує і допомагає Києву та Україні. Партнерство наших міст, що розпочалося з травня 2022 року, вже принесло багато користі. Брюссель допомагає в оснащенні київських медзакладів, стажуванні медиків. Передав за час повномасштабної війни нашому місту гуманітарну допомогу, обладнання, спецавто, — наголосив Кличко.

Брюссель передав допомогу для столичних медиків та рятувальників, фото: Віталій Кличко

Источник: Ракурс


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