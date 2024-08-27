Брюссель передал помощь столичным медикам и спасателям, фото: Виталий Кличко

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Київ сьогодні, 27 серпня, отримав як благодійну допомогу 3 тис. бронежилетів невійськового призначення від мерії свого міста-побратима Брюсселя та Брюссельської лікарні Сен-Пьєр.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Бронежилети захищатимуть столичних медиків та працівників екстрених, комунальних служб під час надання ними допомоги постраждалим від російських атак, під час ліквідації наслідків обстрілів, — зазначив Кличко.

Бронежилети передала передали керівниця відділу економічних та міжнародних зв’язків мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт та Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Люк Якобс.