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Армия рф захватила еще два села на Покровском направлении. Карта: DeepState
Россияне оккупировали еще два села на Покровском направлении — DeepStatehttps://racurs.ua/n198734-rossiyane-okkupirovali-esche-dva-sela-na-pokrovskom-napravlenii-deepstate.htmlРакурс
Просування росіян фіксується на Покровському напрямку Донецької області.
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Зокрема, підрозділи Збройних сил країни-агресора захопили села Мемрик та Калинове у Покровському районі. Про це моніторинговий проект DeepState 28 серпня повідомив у Telegram.
Також загарбники просунулися на цьому напрямку в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.
Аналітики DeepState також оновили мапу бойових дій, де зображена поточна ситуація на фронті.
Нагадаємо, останніми днями підрозділи загарбників активізувалися на двох ділянках Вугледарського напрямку — західніше Павлівки та біля Водяного. Росіяни хочуть обійти Вугледар і взяти його в кільце. Ворог не досягнув цілей, але має частковий успіх.
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