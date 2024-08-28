Армия рф захватила еще два села на Покровском направлении. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n198734-rossiyane-okkupirovali-esche-dva-sela-na-pokrovskom-napravlenii-deepstate.html

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Просування росіян фіксується на Покровському напрямку Донецької області.

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Зокрема, підрозділи Збройних сил країни-агресора захопили села Мемрик та Калинове у Покровському районі. Про це моніторинговий проект DeepState 28 серпня повідомив у Telegram.

Також загарбники просунулися на цьому напрямку в Новогродівці, Костянтинівці, біля Михайлівки, Лісівки та Водяного.

Аналітики DeepState також оновили мапу бойових дій, де зображена поточна ситуація на фронті.

Нагадаємо, останніми днями підрозділи загарбників активізувалися на двох ділянках Вугледарського напрямку — західніше Павлівки та біля Водяного. Росіяни хочуть обійти Вугледар і взяти його в кільце. Ворог не досягнув цілей, але має частковий успіх.